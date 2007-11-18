Янукович у Донецьку розвів руками: не застрахований ніхто

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що в момент вибуху на шахті імені Засядька велися планові роботи й ніяких відхилень від плану робіт не було.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив журналістам у Донецьку.

«Попередні висновки свідчать про те, що в момент вибуху на шахті велися планові роботи, ніяких відхилень від затвердженого плану робіт, плану, узгодженого з Держгіртехнаглядом, немає», - сказав прем`єр.

У той же час він підкреслив, що остаточні висновки про причини аварії зробить експертна комісія після вивчення всіх даних про аварію.

Прем`єр підтвердив, що, за останніми даними, на шахті в результаті вибуху загинули 33 гірники, залишається невідомою доля 67. У шахті працює 57 відділень рятувальників.

«Я думаю, що від подібних випадків у вугільній промисловості не застрахована жодна шахта в світі. Всі аварії, які відбуваються на шахтах, пов`язані з веденням гірничих робіт, а стихія нікого не щадить, вона нещадна», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що на шахті велися бурові роботи з метою дегазації вугільного пласта. «Саме дегазація вугільних пластів створює умови найменшої аварійності», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ. У той же час, за його словами, практично всі пласти на Донбасі багаті на газ і вибухонебезпечні.

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що на шахті ім. Засядька ведеться не тільки дегазація вугільних пластів, але й видобуток метану із застосуванням найсучасніших технологій. «Але ця аварія в черговий раз нагадала про те, що людина перед стихією безсила», - сказав він.

«Що стосується державної політики, то ми однозначно ставимо перед собою завдання збільшення видобутку вугілля. Потрібно відкривати нові шахти, й ми будуємо їх, але не в достатній кількості», - зазначив прем`єр-міністр.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що пробуде в Донецьку до наступного засідання урядової комісії й поки не зустрінеться з сім`ями постраждалих і загиблих.

«Ми організували всі необхідні роботи, віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ очолює робочу групу, я зараз остаточно вивчу ситуацію. Виникли деякі оперативні питання, й я подивлюся, як вони вирішуватимуться. Я в обов`язковому порядку зустрінуся з родичами загиблих і в обов`язковому порядку побуваю в лікарні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, він запевнив, що держкомісія вирішуватиме оптимально всі соціальні питання у зв`язку з аварією, які передбачені українським законодавством і трудовими угодами шахтарів.

У даний момент на шахту імені Засядька прибули керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА й секретар Ради національної безпеки та оборони Іван ПЛЮЩ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Донецьку, на підприємстві „Шахта імені О.Ф. Засядька”, на горизонті 1078 метрів при проведенні робіт стався вибух метано-повітряної суміші. Всього на момент аварії в шахті працювали 457 гірників.

До Донецька вилетіла спеціальна Урядова комісія, до складу якої входять віце-прем`єр-міністр А.КЛЮЄВ, міністр із питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ і міністр вугільної промисловості Сергій ТУЛУБ.

Разом із В.ЯНУКОВИЧЕМ до Донецька вилетіли також виконуючий обов`язки міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО та міністр охорони здоров`я Юрій ГАЙДАЄВ.