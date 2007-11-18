Надії на порятунок решти шахтарів дуже мало

Станом на 15:30 впізнано тіла лише 11 гірників з тих 33, яких вважають наразі загиблими, на шахті ім. О.Ф.Засядька. Про це родичам шахтарів повідомив голова профкому шахти Юрій ЗАЄЦЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, ситуація на аварійній ділянці «дуже складна. Доступ до ділянок завалено. Горить транспортерна стрічка, що дуже ускладнює роботу рятувальників».

На запитання родичів, які зараз перебувають на території шахти, голова профкому чесно відповів, що надії на порятунок решти шахтарів, які перебувають під землею, «дуже мало».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Донецьку, на підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”, на горизонті 1078 метрів під час проведення робіт стався вибух метано-повітряної суміші. Всього на момент аварії в шахті працювали 457 гірників. За останніми даними, загинули 33 гірника.