Родини загиблих гірників одержать по 100 тисяч гривень

Родини загиблих гірників на шахті ім.Засядька одержать в якості компенсації по 100 тисяч гривень кожна.

Таке рішення під час другого засідання ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомляє урядова прес-служба.

В роботі комісії взяли участь Секретар Ради національної безпеки і оборони Іван ПЛЮЩ та Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

На засіданні Комісії розглянуто хід рятувальних робіт з ліквідації аварії та її наслідків, а також надання допомоги потерпілим і їхнім родинам.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в Донецьку, на підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька”, на горизонті 1078 метрів при проведенні робіт стався вибух метано-повітряної суміші. Всього на момент аварії в шахті працювали 457 гірників. За останніми даним, загинули 33 гірника.