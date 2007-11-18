Гімназист потрапив під трамвай, тікаючи від поліції

Учень однієї з кельнських гімназій, який готувався вчинити "криваву бійню" в своїй школі, загинув під колесами трамвая, тікаючи від поліції. Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на німецькі новинні телеканали.

За їх даними, про свій намір "серйозно порахуватися з деким" 17-річний хлопець розповів кільком приятелям, які своєю чергою повідомили про можливий злочин поліцію. Під час обшуку в квартирі, де жив підозрюваний, поліцейські знайшли вибухівку, зброю і набої.

Як зазначають телеканали, ще не відомі деталі події, але, за словами очевидців, підліток спробував втіктися і під час втечі потрапив під трамвай. У тяжкому стані він був доставлений до найближчої лікарні, де пізніше помер від одержаних травм.

Міська кримінальна поліція веде розслідування даної справи.