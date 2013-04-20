Уповноваженого з прав інвалідів прирівняли до заступника міністра
05:43, 20 квітня 2013Суспільство
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Кабінет міністрів України ввів у своєму штаті посаду Урядового уповноваженого з прав інвалідів.
Відповідна постанова від 17 квітня 2013 року № 273, розміщена на Урядовому порталі.
Посада вводиться в межах граничної чисельності працівників Секретаріату Кабінету міністрів України. При цьому посада прирівнюється за умовами оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення до посади заступника міністра Кабінету міністрів України.
Цією ж постановою було затверджено положення про Урядового уповноваженого з прав інвалідів.
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