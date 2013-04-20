Уповноваженого з прав інвалідів прирівняли до заступника міністра

Відповідна постанова від 17 квітня 2013 року № 273, розміщена на Урядовому порталі.

Посада вводиться в межах граничної чисельності працівників Секретаріату Кабінету міністрів України. При цьому посада прирівнюється за умовами оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення до посади заступника міністра Кабінету міністрів України.

Цією ж постановою було затверджено положення про Урядового уповноваженого з прав інвалідів.