Дешевих продуктів більше не буде?

Продовольство й надалі дорожчатиме. Уже за 7 років ціни на харчі зростуть щонайменше вдвічі, прогнозує тижневик “Контракти”.

Основні причини такої сумної тенденції, пише журнал, – світове зростання закупівельних цін на зерно через неврожаї, підвищення цін на нафту, а також тенденція збільшення доходів населення і розширення внутрішнього попиту.

Від початку року споживчі ціни в Україні зросли на 11,5 відсотків. І це ще не межа, кажуть експерти. ICTV