Дешевих продуктів більше не буде?
08:45, 19 листопада 2007Суспільство
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Споживчі ціни в Україні зросли на 11,5 %
Продовольство й надалі дорожчатиме. Уже за 7 років ціни на харчі зростуть щонайменше вдвічі, прогнозує тижневик “Контракти”.
Основні причини такої сумної тенденції, пише журнал, – світове зростання закупівельних цін на зерно через неврожаї, підвищення цін на нафту, а також тенденція збільшення доходів населення і розширення внутрішнього попиту.
Від початку року споживчі ціни в Україні зросли на 11,5 відсотків. І це ще не межа, кажуть експерти. ICTV
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