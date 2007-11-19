Ющенко проведе нараду в СБУ

09:15, 19 листопада 2007
Суспільство
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Початок призначено на 10:00

Віктор ЮщенкоСьогодні о 10.00 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться нарада «Захист інтересів держави на економічному кордоні України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, засідання пройде у приміщенні Служби безпеки України (вул. Володимирська, 33).

Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-центр СБУ за тел.: 279-30-40.

 

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