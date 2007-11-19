Керівник шахти ім. Засядька потрапив до лікарні

18 листопада в 3.11 в Донецьку на шахті ім. О.Засядька на горизонті 1078 м відбувся вибух метано-повітряної суміші. Всього в шахті працювали 457 гірників. 357 з них підняті на поверхню, з них 28 госпіталізовані (27 - в стані середньої тяжкості в результаті гострого отруєння рудним газом, 1 - в украй важкому стані через опіки і травми).

Станом на 8.00 понеділка загиблими вважаються 69 гірників. Доля 31 гірника залишається невідомою.

Почесний керівник підприємства, народний депутат-«регіонал» Юхим Звягільський вчора так і не прибув на місце трагедії, відзначає Дело. Як повідомив глава профкому шахти ім. Засядька Юрій Заєць, в цей час Звягільський знаходився в лікарні.