Ющенко доручив керівнику СБУ створити контррозвідувальний підрозділ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив тимчасово виконуючому обов’язки голови СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО створити контррозвідувальний підрозділ для забезпечення правоохоронної діяльності у боротьбі з контрабандою.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне завдання він дав сьогодні під час міжвідомчої наради в СБУ.

«Доручаю голові СБУ у тижневий термін внести пропозицію по створенню контррозвідувального підрозділу забезпечення правоохоронної діяльності», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він висловив сподівання, що ця служба стане дієвим інструментом у боротьбі з контрабандою.