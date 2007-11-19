Ющенко доручив керівнику СБУ створити контррозвідувальний підрозділ
12:33, 19 листопада 2007Суспільство
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Президент дав тиждень
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне завдання він дав сьогодні під час міжвідомчої наради в СБУ.
«Доручаю голові СБУ у тижневий термін внести пропозицію по створенню контррозвідувального підрозділу забезпечення правоохоронної діяльності», - сказав В.ЮЩЕНКО.
При цьому він висловив сподівання, що ця служба стане дієвим інструментом у боротьбі з контрабандою.
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