Кільчицька забрала додому “контрабандну” дитину

12:49, 19 листопада 2007
Суспільство
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До з’ясування обставин...

Учора заступник голови КМДА Ірена Кільчицька забрала з дитячої клінічної лікарні № 6 дитину – немовля, яке громадянка США намагалася незаконно вивезти з України, але “погоріла” через неналежно оформлені документи. Заступниця Черновецького оформила тимчасову опіку над маленькою Вікторією до з`ясування всіх обставин та винесення судового рішення.

“Тиждень тому я була запрошена у програму Савіка Шустера “Свобода слова”, де й почула історію про це немовля,— сказала Кільчицька газеті “Хрещатик”, — Я хочу, щоб до винесення судового рішення дівчинка перебувала не у лікарняній палаті, а виховувалася саме у моїй родині. Лікарня, навіть найкраща, не має бути місцем для дитини — я у цьому переконана”.

“Контрабандне” немовля мешканка Полтавської області народила згідно з угодою зі столичною гінекологічною клінікою для бездітної американки. Але під час оформлення виїзних документів працівники посольства США виявили невідповідності у договорі про сурогатне материнство та у свідоцтві про народження дитини. Було винесено рішення про тимчасову заборону на вивезення дитини, тож Службою у справах дітей КМДА доправила дівчинку до дитячої лікарні № 6.

За словами Ірени Кільчицької, американка, напевно, стала жертвою власної необізнаності у тонкощах Сімейного кодексу України, або в клініці їй не розповіли про всі нюанси укладеної угоди. Нині американська мама дівчинки перебуває в столиці, де чекає на розв’язання проблеми. Кільчицька оформила над Вікторією тимчасову опіку до з’ясування всіх обставин цієї справи та визначення батьківської приналежності дитини.

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