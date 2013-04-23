Лише шостій частині українців подобається публічна набожність політиків

13:05, 23 квітня 2013
Суспільство
494 0

Лише 17% опитаних жителів України позитивно ставляться до публічної демонстрації державними діячами релігійності.

Українцям не подобається публічна релігійність

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, було презентовано сьогодні в Києві під час круглого столу на тему “Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин”.

За даними опитування, в листопаді 2010 року 21% респондентів позитивно ставилися до «публічної демонстрації державними діячами їхньої релігійної поведінки».

Відповідно до дослідження, негативно до публічної демонстрації релігійності ставляться 38% опитаних і стільки ж – байдуже.

Серед віруючих позитивне ставлення до такої поведінки держдіячів висловили лише 22%, а негативне - 34%.

Громадяни України, за даними дослідження, не впевнені, що церква впливає на моральність української політики. За п’ятибальною шкалою цей вплив оцінено у 2,39 бала: від 2,87 на півдні, до 2,21 на сході країни. Найвище оцінили вплив церкви на моральність політики віряни УГКЦ - 2,88 бала, УПЦ - 2,81 та УПЦ (КП) - 2,67, найнижче - “прості християни” - 2,14 бала.

Позитивно оцінили вплив церкви на моральність української політики 35% респондентів. Негативний вплив відзначили лише 12% опитаних.

Натомість, на думку громадян, політики впливають на церкву більшою мірою, ніж церква на моральність політики. Їхній вплив на церкву оцінено у 3,27 бала: від 3,33 на півдні, до 3,20 на сході країни. При цьому вплив політиків на церкву вважають негативним 44% опитаних: від 38-39% на заході, півдні і сході до 56% - у центрі. Негативний вплив відзначили також відносна більшість віруючих - 41% і більшість (55%) невіруючих.

Думка про те, що зазначений вплив є негативним, переважає в усіх групах за конфесійно-церковною належністю: від 52% - “просто християни”, до 37% серед вірян УГКЦ та УПЦ.

Опитування було проведено 28 лютого - 6 березня, У ньому взяли участь 2010 респондентів у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter