Лише шостій частині українців подобається публічна набожність політиків

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, було презентовано сьогодні в Києві під час круглого столу на тему “Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин”.

За даними опитування, в листопаді 2010 року 21% респондентів позитивно ставилися до «публічної демонстрації державними діячами їхньої релігійної поведінки».

Відповідно до дослідження, негативно до публічної демонстрації релігійності ставляться 38% опитаних і стільки ж – байдуже.

Серед віруючих позитивне ставлення до такої поведінки держдіячів висловили лише 22%, а негативне - 34%.

Громадяни України, за даними дослідження, не впевнені, що церква впливає на моральність української політики. За п’ятибальною шкалою цей вплив оцінено у 2,39 бала: від 2,87 на півдні, до 2,21 на сході країни. Найвище оцінили вплив церкви на моральність політики віряни УГКЦ - 2,88 бала, УПЦ - 2,81 та УПЦ (КП) - 2,67, найнижче - “прості християни” - 2,14 бала.

Позитивно оцінили вплив церкви на моральність української політики 35% респондентів. Негативний вплив відзначили лише 12% опитаних.

Натомість, на думку громадян, політики впливають на церкву більшою мірою, ніж церква на моральність політики. Їхній вплив на церкву оцінено у 3,27 бала: від 3,33 на півдні, до 3,20 на сході країни. При цьому вплив політиків на церкву вважають негативним 44% опитаних: від 38-39% на заході, півдні і сході до 56% - у центрі. Негативний вплив відзначили також відносна більшість віруючих - 41% і більшість (55%) невіруючих.

Думка про те, що зазначений вплив є негативним, переважає в усіх групах за конфесійно-церковною належністю: від 52% - “просто християни”, до 37% серед вірян УГКЦ та УПЦ.

Опитування було проведено 28 лютого - 6 березня, У ньому взяли участь 2010 респондентів у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.