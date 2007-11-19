Наприкінці тижня в Україні потеплішає

Завтра в Україні опади не очікуються. Вночі та вранці в Україні, крім півдня, туман. На дорогах західних та північних областей ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с, у південних областях північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, на сході та Прикарпатті до 11° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на крайньому півдні вночі близько 0°, вдень 5-9° тепла.

У Криму: без істотних опадів; вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла; на Південному узбережжі вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

21-22 листопада - без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах північних та західних областей ожеледиця. Вітер у південних областях північно-східний, 7-12 м/с, на решті території переважно північний (в західних областях південний), 3-8 м/с, вдень 22 листопада у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу (на Прикарпатті, 22 листопада й у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 10-13° морозу), на крайньому півдні та Закарпатті від 4° морозу до 1° тепла; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині та західних областях 2-7° тепла, на півдні Одещини та Прикарпатті до 10°.

У Криму: мінлива хмарність; без істотних опадів; вітер північно-східний, 9-14 м/с; температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 3-8° тепла; на Південному узбережжі вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

23-24 листопада - без істотних опадів, лише вранці та вдень 24 листопада у північних та центральних областях місцями невеликий дощ. Температура у східних областях вночі 5-11° морозу, вдень близько 0°; на решті території підвищення температури на 3-5°.

25 листопада - переважно без опадів. Надалі, починаючи із західних областях, в Україні часом мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 1-7° тепла, на півдні, а 25-26 листопада і на Закарпатті місцями 8-11° тепла.

У Києві та області у вівторок опади не очікуються. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла; по області вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

21-22 листопада - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

23-24 листопада - без істотних опадів, лише вранці та вдень 24 листопада місцями невеликий дощ. Температура поступово підвищиться на 3-5°.