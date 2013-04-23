Бєлгородський стрілок знаходиться на території України
Підозрюваний у вбивстві шістьох людей у Бєлгороді Сергій Помазун перетнув кордон України і перебуває на території Харківської області.
Про це сьогодні повідомило місцеве телебачення, посилаючись на дані міліції. МВС повідомляє про те, що перевело свої підрозділи у Харківській області на посилений режим несення служби.
З понеділка українські силові відомства підключилося до пошуку Сергія Помазуна. "Міліція надає допомогу російським колегам, ми з ними в постійному контакті з понеділка", - сказали сьогодні корр.ІТАР-ТАРС у прес-службі МВС України. Українське відомство отримало орієнтування на підозрюваного, зокрема, дані про нього надані всім співробітникам МВС у Харківській, Луганській та Сумській областях.
У зв'язку з убивством шістьох людей у Бєлгороді посилені наряди Державної прикордонної служби України. "На кордоні виставлені додаткові наряди, на всіх ділянках патрулюють мобільні групи", - повідомили представники Держприкордонслужби.