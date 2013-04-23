На вулиці в центрі Києва вбили людину (оновлено)

Про це на своїй сторінці в мережі фейсбук написала очевидець події Єлизавета Татаринова.

"Приблизно годину тому стала свідком злочину. Прямо на тротуарі - скривавлена людина. Насилу дихає. Поряд валяються розбиті окуляри, гаманець... Рідкісні перехожі з подивом зупиняються, хтось поспішає пройти повз", - пише вона.

За словами Є.Татаринової, викликана міліція і бригада "швидкої допомоги" приїхали майже з півгодинним запізненням, а персонал розташованої поблизу приватної клініки погодився вжити заходів до потерпілого після тривалих вмовлянь і погроз "знеславити" на всю країну.

У свою чергу, прес-офіцер Голосіївського райуправління столичної міліції Юлія Мустош підтвердила УНІАН факт вбивства жителя Київської області 1978 року народження.

За її словами, за попередніми данними, між потерпілим і двома невідомими чоловіками в арці будинку сталася сварка, яка переросла у бійку. "Під час бійки чоловік отримав ножове поранення в область серця і невдовзі помер", - сказала Ю.Мустош, зауваживши, що викликаний людьми наряд міліції прибув до місця події швидко.

Також Ю.Мустош зауважила, що за фактом скоєння злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.