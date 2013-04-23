Більше половини українців вважають, що в армії потрібні священники
23:25, 23 квітня 2013Суспільство
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56% (проти 52% у 2010 році) респондентів поділяють думку про те, що українським Збройним силам потрібні капелани (військові священики).
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, було презентовано сьогодні у Києві під час круглого столу на тему “Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин”.
Найбільшою є підтримка серед жителів заходу (73%), найменшою - серед жителів центру (42%).
Серед віруючих підтримка цього питання становить 61%, а серед невіруючих - 21%.
Опитування було проведено 28 лютого - 6 березня. У ньому взяли участь 2010 респондентів у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.
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