Більше половини українців вважають, що в армії потрібні священники

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, було презентовано сьогодні у Києві під час круглого столу на тему “Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин”.

Найбільшою є підтримка серед жителів заходу (73%), найменшою - серед жителів центру (42%).

Серед віруючих підтримка цього питання становить 61%, а серед невіруючих - 21%.

Опитування було проведено 28 лютого - 6 березня. У ньому взяли участь 2010 респондентів у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.