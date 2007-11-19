Україна і Росія погодили порядок проходження суден у Керченській протоці

Морські адміністрації української і російської сторін 17 листопада підписали Тимчасове положення про порядок проходження суден у Керченській протоці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Зокрема, Тимчасовим положенням регламентовано, що, принаймні, двічі на добу - о 9.00 і 21.00 - сторони обмінюються даними щодо прогнозів погоди і штормових попереджень для інформування суден і, при отриманні штормового попередження, приймають обопільне рішення про переведення суден у більш безпечне місце. Відповідно, функції контролю і нагляду здійснюють капітани Керченського морського торгового порту і порту «Кавказ» у зонах своєї відповідальності.

У Керченській протоці вводиться єдина система забезпечення безпечного проходження суден. Зокрема, в зоні відповідальності української сторони забезпечення регулювання руху суден здійснюється Центром регулювання руху суден «Керч» ДП «Дельта-лоцман», в зоні відповідальності російської сторони - Службою управління руху суден «Кавказ». Щодня до 18.00 центр «Керч» готує проект плану проходження суден на наступну добу.

Крім того, дане положення передбачає систему зв`язку між портами.

Для проходження суден через Керченську протоку агентська компанія має подати заявку на адресу ЦРРС «Керч» і СУРС «Кавказ». При цьому мінімальним часом для подачі заявок для суден, які перебувають в протоці і чекають проходження, встановлено не менше 6 годин до початку руху. Що стосується умов проходження суден через Керченську протоку, то всі судна, які курсують нею з Чорного і Азовського моря в прямому і зворотному напрямку, запрошують дозвіл у центрі «Керч».

Входження, вихід і поставка суден на якірні стоянки здійснюється з дозволу цього ж центру.

При цьому пріоритетність в проходженні перед транзитними суднами мають танкери і судна з небезпечними вантажами, які чекають вивантаження на якірних стоянках. Всі ці судна з вантажем курсують тільки Керч-Енікальським каналом, наголошується в документі.