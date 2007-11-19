Кількість загиблих на шахті ім. Засядька досягла 80

Кількість загиблих гірників на шахті імені О.Засядька зросла до 80 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова комісії з ліквідації аварії, віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

За його словами, доля ще 20 гірників залишається невідомою.

Тіла 66 загиблих піднято на поверхню, з них 42 – вже впізнано.

«З рештою тіл працює судмедекспертиза, пізнання продовжується», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що завтра в кількох містах Донецької області, зокрема Авдіїівці, Ясинуватій, Макіївці, Добропіллі і самому Донецьку пройдуть похорони 20 гірників.

Тіло ще одне гірника буде відправлено для похорону на батьківщину - до Вінниці.

А.КЛЮЄВ також уточнив, що зараз на лікуванні в лікарні перебувають 30 гірників з шахти імені Засядька.

Сьогодні ще три гірники з числа постраждалих звернулися за медичною допомогою до лікарні.

Стан одного з найбільш постраждалих гірників залишається стабільно важким.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада о 3.11 в Донецьку на шахті імені О.Засядька на горизонті 1078 м стався вибух повітряно-метанової суміші. Загалом у шахті працювали 457 гірників. 357 з них піднято на поверхню.

20 листопада в Україні оголошено Днем трауру за загиблими шахтарями.