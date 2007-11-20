Прямі іноземні інвестиції в економіку України зросли на 70,5%

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, направлених в економіку України (з урахуванням переоцінки, втрат, курсової різниці), в січні-вересні 2007 року становив 5 млрд. 238,8 млн. дол., що на 70,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Зокрема, за даними Держкомстату, в січні-вересні 2007 року в економіку України іноземними інвесторами направлено 6 млрд. 014,3 млн. дол. прямих інвестицій, зокрема інвестиції з країн СНД становили 421,4 млн. дол. (7% загального обсягу), з інших країн світу - 5 млрд. 592,9 млн. дол. (93%).

При цьому за 9 місяців ц.р. нерезидентами виведено капіталу на 1 млрд. 031,5 млн. дол.

Також повідомляється, що за січень-вересень ц.р. значно виріс капітал нерезидентів з Кіпру - на 1 млрд. 774,9 млн. дол., Швеції - на 739,4 млн. дол., Нідерландів - на 639,9 млн. дол., Австрії - на 376,8 млн. дол., Російської Федерації - на 341,2 млн. дол., Великої Британії - на 248 млн. дол., Польщі - на 245,3 млн. дол., Франції - 195,3 млн. дол. і Німеччини 181,3 млн. дол.

Довідка УНІАН. У 2006 році до України іноземними інвесторами було вкладено 4 млрд. 580,5 млн. дол. прямих інвестицій, що на 41,8% менше, ніж у 2005 році.

Приріст прямих іноземних інвестицій до України за 2005 рік становив 7 млрд. 328,2 млн. дол., що в 3,3 раза більше, ніж за 2004 рік.