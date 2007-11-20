Ющенко видав Указ про українську мову в Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі”.

Текст документа розміщений на офіційному сайті Президента.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольській міській державній адміністрації до 1 січня 2008 року розробити та затвердити комплекс заходів щодо:

- розширення мережі навчальних закладів усіх типів з українською мовою навчання, створення нових загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання в населених пунктах АРК, зокрема в містах Армянську і Феодосії, та надання їм відповідної організаційно-методичної допомоги;

- відкриття додаткових класів і груп з українською мовою навчання в навчальних закладах з іншими мовами навчання і профільних класів з поглибленим вивченням української мови та літератури;

- видання і повного забезпечення підручниками та посібниками українською мовою вихованців дошкільних, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів з урахуванням перспектив розвитку мережі закладів з українською мовою навчання;

- організації підготовки і забезпечення навчальних закладів усіх типів педагогічними, науково-педагогічними працівниками для викладання українською мовою;

- розвитку в АРК бібліотечної галузі, зокрема, суттєвого оновлення та поповнення фондів публічних бібліотек, бібліотек навчальних закладів сучасною книжковою продукцією та періодичними виданнями українською мовою, впровадження у бібліотеках сучасних інформаційних технологій;

- поліпшення кінообслуговування населення АРК, зокрема, вжиття заходів зі збереження мережі закладів кінопоказу та кіновідеопрокату, їх технічного переоснащення відеопроекційними комплексами, щорічного планування показу творів національного кіномистецтва.

Також Президент доручив зазначеним органам влади вирішити питання щодо проведення циклу виставок «Скарби народного мистецтва України» та проведення гастролей україномовних театральних колективів, лауреатів регіональних театральних фестивалів, показу кращих українських вистав.

Крім того, до кінця 2007 року глава держави доручив органам влади розробити та затвердити комплекс заходів та обсяги фінансування:

- будівництва загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання у містах Ялті, Алушті та Севастополі;

- створення у місті Севастополі міжнародного українсько-російського університету;

- проведення реконструкції Кримського українського музичного театру;

- повноцінного функціонування Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру.

Водночас Кабміну та Севастопольській міськдержадміністрації Президент доручив до кінця 2007 року розробити та затвердити комплекс заходів та обсяги фінансування проведення реконструкцій сцени і глядацької зали Севастопольського академічного російського драматичного театру імені А.Луначарського, будівлі Севастопольського міського театру для дітей і молоді, площі Центральної міської бібліотеки імені Л.Толстого.

Окремо Міністерству культури і туризму України, Раді міністрів АРК доручено здійснити комплекс заходів щодо дальшого розвитку народного мистецтва на території АРК, забезпечення належних умов для реалізації виробів майстрів, у тому числі надання приміщення для Кримського республіканського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

В.ЮЩЕНКО доручив уряду під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» передбачити окрему бюджетну програму для реалізації заходів, передбачених документом.

Указ підписано з метою вжиття додаткових заходів щодо розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, популяризації української культури, задоволення національно-культурних потреб, всебічного розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, на підтримку ініціативи Ради міністрів АРК, Севастопольської міськдержадміністрації та громадськості.