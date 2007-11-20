У Януковича вважають, що ціни на житло уперлися в ”стелю”
Рекомендують купувати землю...
|Володимир ЯЦУБА
Як передає кореспондент УНІАН, водночас, за словами В.ЯЦУБИ, прогнози деяких експертів про підвищення вартості житла на вторинному ринку України необгрунтовані.
«Всі, хто хотів вкласти гроші в нерухомість, вже зробили це», - сказав міністр.
При цьому він зазначив, що на сьогодні вигідніше вкладати кошти у придбання земельних ділянок.
В.ЯЦУБА також додав, що на сьогодні в дефіциті однокімнатні квартири і дешеве житло, тому люди зацікавлені в купівлі житла у передмісті Києва, Дніпропетровська, Одеси й інших обласних центрів, що приведе до розвитку міст-супутників.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку і будівництва своїм наказом (№272 від 22 жовтня ц.р.) затвердило опосередковану вартість житла в Україні на рівні 3 388 грн. за 1 кв. м.