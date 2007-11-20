У Януковича вважають, що ціни на житло уперлися в ”стелю”

Міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА вважає, що вартість квадратного метра житла в Україні досягла «стелі». Про це міністр заявив сьогодні журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас, за словами В.ЯЦУБИ, прогнози деяких експертів про підвищення вартості житла на вторинному ринку України необгрунтовані.

«Всі, хто хотів вкласти гроші в нерухомість, вже зробили це», - сказав міністр.

При цьому він зазначив, що на сьогодні вигідніше вкладати кошти у придбання земельних ділянок.

В.ЯЦУБА також додав, що на сьогодні в дефіциті однокімнатні квартири і дешеве житло, тому люди зацікавлені в купівлі житла у передмісті Києва, Дніпропетровська, Одеси й інших обласних центрів, що приведе до розвитку міст-супутників.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку і будівництва своїм наказом (№272 від 22 жовтня ц.р.) затвердило опосередковану вартість житла в Україні на рівні 3 388 грн. за 1 кв. м.