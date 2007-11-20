У Донецьку на шахті ім. О.Засядька число загиблих гірників зросло до 90 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, станом на 14.00, в аварійних виробках рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого шахтаря. 88 тіл вже піднято на поверхню. Доля ще 10 осіб залишається невідомою.

Ідентифіковано 53 тіла. Невпізнаними залишаються 28 загиблих.

На лікуванні в лікарні перебувають 32 особи.