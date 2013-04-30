На Закарпатті іномарка влетіла в будинок: є постраждалі (фото)

30 квітня о 04:25 рятувальникам смт Міжгір’я повідомили, що в районному центрі на вулиці Шевченка легковий автомобіль, який рухався в напрямку м. Долина, протаранив паркан приватного обійстя та в’їхав у житловий будинок, повідомляє ДСНС у Закарпатській області.

29-річний водій іномарки та його двоє пасажирів 1988 та 1992 років народження з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані в реанімаційне відділення Міжгірської райлікарні.

На щастя, ніхто з мешканців будинку не постраждав. За попередньою версією, водій іномарки виїхав на смугу руху зустрічного транспорту, де не впорався з керуванням, та влетів у дворогоподарство.

Детальні обставини ДТП з’ясовуються.