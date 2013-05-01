Міндоходів почало формувати територіальні органи

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

«На сьогодні видано накази про призначення керівників, яким поставлено завдання в найкоротші терміни забезпечити державну реєстрацію територіальних управлінь Міндоходів, сформованих на базі підрозділів податкової та митної служби», - повідомили в міністерстві.

У Міндоходів підкреслили, що реорганізація жодним чином не торкнеться платників податків і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і не створить ніяких незручностей і бар'єрів для надання якісних податкових і митних послуг. «Базова інфраструктура – мережа сервісних центрів – працюватиме в штатному режимі і надаватиме спектр послуг. Дислокація митних органів не зміниться», - зазначили в прес-службі.

Глава Міндоходів Олександр Клименко поставив завдання провести реорганізацію в максимально стислі терміни, уникаючи при цьому будь-якого дискомфорту для бізнесу.

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Як повідомляв УНІАН, у березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство ряд функцій, зокрема щодо адміністрування єдиного соціального внеску і контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входять: забезпечення єдиної державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в рамках своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів і цільових фондів.

На Міндоходів також покладено відповідальність за формування державної політики у сфері контролю за виробництвом і оборотом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Крім того, Міндоходів контролюватиме сферу готівкових розрахунків за товари (послуги), а також наявність ліцензій на здійснення різних видів діяльності, що підлягають ліцензуванню або патентуванню.