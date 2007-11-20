Україна підписала ”сотівський” протокол з В’єтнамом

Україна підписала з В’єтнамом протокол про взаємний доступ на ринок товарів та послуг, необхідний для приєднання України до Світової організації торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні українським журналістам у Брюсселі міністр економіки України Анатолій КІНАХ.

“Підписали 14 листопада”, - сказав він.

А.КІНАХ зауважив, що на сьогодні в України уже практично немає двосторонніх питань. “Те, що стосується двосторонніх протоколів, у нас немає практично двосторонніх питань, включаючи певні пропозиції Гватемали, які після аналізу також не представляють серйозних проблем для України”, - сказав міністр.

За його словами, у рамках переговорів про вступ до СОТ залишилося кілька системних питань, зокрема, щодо політики у галузі експортних мит, зокрема, щодо виконання зобов’язань не підвищувати мита, особливо по таких позиціях як насіння соняшнику та металобрухт.

Крім того, залишається вирішити декілька питань зі сфери врегулювання захисту прав інтелектуальної власності та питання сертифікації і стандартизації, які потребують розгляду на експертному рівні.

Як повідомляв УНІАН, у рамках підготовки до вступу до СОТ Україна загалом підписала 51 протокол про взаємний доступ на ринки товарів і послуг. Наступне засідання Робочої групи СОТ щодо України відбудеться наприкінці листопада в Женеві.