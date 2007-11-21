Знайдену в купі сміття картину продали за мільйон доларів (фото)

Знайдену в купі сміття картину відомого мексиканського художника Руфіно Тамайо (Rufino Tamayo) "Три персонажі" ("Tres Personajes") у вівторок продали на аукціоні Sotheby`s за 1 мільйон 49 тисяч доларів США, повідомляє AFP.

Полотно, яким володіла сім`я зі штату Техас, зникло в 1987 році зі складу, куди воно було поміщене на тимчасове зберігання. Про долю картини протягом наступних 16 років нічого невідомо. У 2003 році полотно в купі сміття знайшла письменниця Елізабет Гібсон (Elizabeth Gibson). Спочатку вона повісила полотно в своїй кімнаті, проте, побачивши схожу картину в телепрограмі про зниклі витвори мистецтва, вирішила віднести свою знахідку на експертизу.

Експерти допомогли Гібсон знайти законних власників "Трьох персонажів". За повернення картини вона одержала від них нагороду в 15 тисяч доларів. Гібсон також буде виплачений відсоток від аукціонної вартості полотна, точна сума якого тримається в таємниці.

Лента.ру