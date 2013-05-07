Мінфіну не вдалося сьогодні продати ОВДП на аукціоні

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 7 травня, Міністерству фінансів України не вдалося залучити кошти до держбюджету, повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін запропонував інвесторам гривневі ОВДП терміном обороту 6 місяців, 5 і 7 років.

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Довідка УНІАН. Станом на 7 травня 2013 року, обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 216,798 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 125,871 млрд грн, у власності банків - 77,821 млрд грн, нерезидентів - 4,791 млрд грн.

Міністерство фінансів України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучило до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн. євро.