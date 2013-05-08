6-річний хлопчик загинув у кар'єрі, поки дорослі святкували

Про це УНІАН повідомили у відділі роботи із ЗМІ і громадськістю Головного управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Відповідно до повідомлення, в неділю ввечері в службу «101» Котовського району надійшло повідомлення від жителів села Бочмановка про те, що в піщаному кар'єрі стався обвал, в результаті якого під завалом опинилося четверо дітей.

Місцеві жителі змогли витягнути з-під завалу трьох дітей, яких у задовільному стані забрали батьки, але одну дитину врятувати не вдалося.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 6-річна дитина загинула під час святкування Великодня – сім'я хлопчика разом із сусідами виїхали на відпочинок у зелену зону.

«На природі дорослі пригощалися святковою їжею, діти гралися. Через деякий час дорослі відзначили, що не чути дитячого галасу. Один з батьків, нічого поганого не підозрюючи, пішов шукати дітлахів. Блукаючи посадкою, він зустрів свого сина, який повідомив страшну звістку, — в піщаному кар'єрі декількох дітей присипало піском. Негайно батьки кинулися до вказаного місця, де впродовж декількох хвилин звільнили з піщаного полону чотирьох дітей, а Данила не могли знайти впродовж півгодини», - розповіли у відділі.

Коли хлопчика виявили, він був у несвідомому стані. Викликані на допомогу співробітники аварійних служб нічим не змогли допомогти, лише констатувавши смерть дитини. Правоохоронці дійшли висновку, що в тому, що сталося, є певна частка провини батьків. Слідчим відділом Котовського міськвідділу міліції розпочато кримінальне провадження за ст.166 КК України «Злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування».