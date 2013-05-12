У Харкові хлопець облив самогоном 18-річну дівчину й підпалив
22:47, 12 травня 2013Суспільство
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У місті Харкові у результаті проведення слідчих дій затримано 22-річного місцевого жителя, який в квартирі знайомого, під час спільного вживання спиртних напоїв, облив самогоном 18-річну громадянку й підпалив.
Про це УНІАН повідомили в Управління зв’язків з громадскістю МВС України.
У результаті підпалу потерпіла отримала опіки тіла. Її було госпіталізовано. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.115 КК України (замах на вбивство).
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