У Харкові хлопець облив самогоном 18-річну дівчину й підпалив

Про це УНІАН повідомили в Управління зв’язків з громадскістю МВС України.

У результаті підпалу потерпіла отримала опіки тіла. Її було госпіталізовано. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.115 КК України (замах на вбивство).