Українські військові візьмуть участь у 24-х міжнародних навчаннях

Військовослужбовці України цього року візьмуть участь у 24-х міжнародних навчаннях.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Він зазначив, що участь у міжнародних навчаннях дає можливість не лише вдосконалювати вишкіл українських солдатів, а й навички взаємодії з підрозділами інших країн, дозволяє використовувати сучасний досвід розвитку збройних сил різних держав у реформуванні вітчизняної армії.

За словами Клюєва, у планах на цей рік - участь ЗСУ у 24-х міжнародних навчаннях, 6 з яких будуть проведені на території України.

Зокрема, зазначив він, в Україні заплановано проведення українсько-російських і українсько-білоруських навчань ППО. Їх метою стане відпрацювання взаємодії органів управління та чергових сил протиповітряної оборони з протидії терористам і надання допомоги повітряному судну, що терпить лихо.

У липні близько 2-х тисяч військовослужбовців України та Росії в акваторії Чорного моря будуть відпрацьовувати спільні антитерористичні дії в рамках навчань «Фарватер миру - 2013», поінформував секретар РНБО України. Він нагадав, що після тривалої перерви ці навчання були відновлені, і тепер мають відбутися четвертий рік поспіль.

Також, за словами Клюєва, на липень заплановано українсько-американські навчання «Сі Бриз - 2013», які традиційно мають пройти в районі Одеси. До 2,5 тисяч військовослужбовців України, США та інших країн відпрацьовуватимуть антитерористичні, антипіратські та гуманітарні операції.

Секретар РНБО України зазначив, що з кожним роком кількість держав, що беруть участь у міжнародних навчаннях на території України, збільшується. Так в українсько-американських навчаннях «Репід Трайдент - 2013», які також в липні пройдуть на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський район, Львівська область), може взяти участь близько півтори тисячі осіб з 19 країн. Цього року акцент тренувань миротворчих місій буде робитися на використання аеромобільних підрозділів і багатоцільових вертольотів Мі-8, повідомив Клюєв.

За його словами, метою навчань «Кленова арка-2013», які відбудуться там же у вересні цього року, стане підготовка багатонаціонального українсько-польсько-литовського батальйону до ведення бойових дій в рамках миротворчих операцій в умовах міста.

Крім того, повідомив секретар РНБО, у поточному році запланована участь військовослужбовців ЗСУ у 18-ти багатонаціональних навчаннях на території Росії, Білорусі, Казахстану, США, Німеччини, Франції, Іспанії, Ісландії, Польщі, Словаччини та Молдови.

Клюєв підкреслив, що для України важливо максимально використовувати можливості міжнародних навчань для підвищення боєздатності та професійного рівня вітчизняної армії, особливо, в процесі її реформування та модернізації.