У Полтаві горить центральний ринок

Про це УНІАН повідомили в прес-службі облуправління ДСНС у Полтавській області.

За їхніми даними, близько 30 хвилин тому на ринок були викликані пожежні машини. За попередніми даними, горять магазини по вулиці Новий базар. Жертв немає. Причину пожежі ще не встановлено.