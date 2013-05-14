У Полтаві горить центральний ринок
15:52, 14 травня 2013Суспільство
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У Полтаві горить центральний ринок, вогонь швидко поширюється по території торгових майданчиків.
Горять магазини по вулиці Новий базар
Про це УНІАН повідомили в прес-службі облуправління ДСНС у Полтавській області.
За їхніми даними, близько 30 хвилин тому на ринок були викликані пожежні машини. За попередніми даними, горять магазини по вулиці Новий базар. Жертв немає. Причину пожежі ще не встановлено.
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