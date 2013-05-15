На завтра синоптики обіцяють короткочасні грози

Завтра в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози, лише вночі на сході та крайньому півдні країни, вдень на Закарпатті та Прикарпатті без опадів.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 16 травня вітер буде переважно південно-східний, 5-10 м/с, при грозах подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, в західних областях 8-13°; вдень 23-28°, у східних областях 26-31°.

У Київській області короткочасний дощ (вночі місцями), гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

У столиці короткочасний дощ (вночі місцями), гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

15 травня температура води в Чорному та Азовському морях 17-21°; в Дніпрі біля Києва 20°.