Черновецький оприлюднив звернення до киян

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевняє киян, що “ніхто і ніколи не цікавився” їхніми проблемами “на рівні мера міста, як це роблю я”.

Про це йдеться в зверненні мера до мешканців столиці, текст якого передано УНІАН прес-службою Київської міської державної адміністрації.

Як приклад такого піклування Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нагадує про створення за його ініціативи у КМДА в липні 2006 року Служби допомоги мера киянам «Сall-центр 051», або “центру реагування на проблеми, що турбують вас у місті”.

“Я хочу, щоб ви знали, що таких центрів немає в інших містах. Окрім Києва, немає жодного міста, де мер узяв би на себе всю відповідальність за те, що відбувається, і ухвалював рішення, лише виходячи з інтересів городян”, - наголошує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, відзначаючи, що це був перший його крок до реформи міського господарства. “Від часу створення Сall-центру сьогодні в ньому працюють уже 120 кваліфікованих співробітників, що дозволяє нам разом керувати містом – я і кожний із тих, хто звернувся до Сall-центру”, - зазначає мер.

“Річ у тому, що Київ – це не просто місто, це - мегаполіс, в якому є багато складних і дуже занедбаних проблем, що не вирішувалися багато років. Запевняю вас, що ніхто і ніколи не цікавився ними на рівні мера міста, як це роблю я, - йдеться в заяві Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. - Щодня моя команда все більше заглиблюється в ці проблеми і шукає шляхи їх розв‘язання”.

“Я розумів, що зі створенням Сall-центру я переводжу всю важкість вирішення ваших проблем на себе особисто, але це був мій свідомий крок, оскільки не можна було допустити помилку попередньої влади, коли кияни залишилися наодинці з поганими керівниками районів і начальниками ЖЕКів. Не можна було допустити, щоб я не знав про кожну конкретну біду в місті, хоча я хочу вас повідомити, що за найбанальніші проблеми у вашому дворі і будинку відповідають районні державні адміністрації, які ви не вибирали, але вони, згідно із Законом «Про столицю України - місто-герой Київ», фактично не підпорядковані ні мені, ні вам. Це є прямим наслідком того, що призначення голів районних адміністрацій у Києві не здійснюється мером. Цей порядок я збираюся змінити, оскільки не можу іншими методами впливати на тих голів райадміністрацій, які не виконують наші з вами вимоги піклуватися про кожного киянина і робити все можливе для вирішення його проблем”, - говорить Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він повідомляє, що вже подав звернення до Президента України з проханням про звільнення трьох голів адміністрацій столиці “тільки тому, що цього хочете Ви”. За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, «найбільш безвідповідальними перед вами і переді мною опинилися керівники Святошинського, Подільського і Дніпровського районів».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відзначає, що до Сall-центру звертається все більше і більше людей, і “в нас з`явилися дані про те, як працює кожна райадміністрація в місті Києві і як вона піклується про жителів на своїй території. Ці дані неможливо спростувати, оскільки вони поступили від вас...”.

“Завдяки вашим зверненням вдалося вирішити десятки тисяч питань, - говорить Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. - Мені багато що стало зрозуміло не з вуст чиновників, які хочуть мене «облизати» як свого начальника, а від вас – людей, які обрали собі мера міста Києва”. При цьому він запевняє киян: “кожен ваш дзвінок знаходиться під моїм ретельним контролем, і моя команда, за яку я ручаюся, щодня отримує від мене відповідні доручення. Звичайно, не все можливо вирішити відразу, але знання і формулювання проблеми – вже початок її рішення. Зі свого боку, я обіцяю вам як мер Києва робити з кожним днем все більше зусиль для того, щоб вам жилося зручно в нашому з вами улюбленому місті. Дзвоніть «051» і будьте впевнені, що ваш дзвінок обов`язково буде почутий у стінах мерії!”.

“Спасибі вам за те, що ви дзвоните і повідомляєте мене про проблеми, які хвилюють вас. Я для вас повністю відкритий і переконаний, що так з вами не розмовляв ще жоден мер. Ми – я і ви – Кияни. До зв`язку на «051»!”, - йдеться у зверненні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до киян.