Янукович звільнив голову райдержадміністрації

03:40, 16 травня 2013
Суспільство
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Президент України звільнив Сергія Дорохіна з посади голови Біляївської районної державної адміністрації Одеської області.

Відповідне розпорядження розміщено на сайті глави держави.

Як зазначається в документі, Дорохіна звільнено “відповідно до пункту 6 частини першої статті З0 Закону України "Про державну службу" за порушення Присяги державного службовця”.

Як повідомлялося, наприкінці квітня правоохоронці затримали голову Біляївської РДА за підозрою в одержанні великого хабара.

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