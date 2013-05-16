Янукович звільнив голову райдержадміністрації
03:40, 16 травня 2013Суспільство
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Президент України звільнив Сергія Дорохіна з посади голови Біляївської районної державної адміністрації Одеської області.
Відповідне розпорядження розміщено на сайті глави держави.
Як зазначається в документі, Дорохіна звільнено “відповідно до пункту 6 частини першої статті З0 Закону України "Про державну службу" за порушення Присяги державного службовця”.
Як повідомлялося, наприкінці квітня правоохоронці затримали голову Біляївської РДА за підозрою в одержанні великого хабара.
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