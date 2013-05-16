Янукович звільнив голову райдержадміністрації

Відповідне розпорядження розміщено на сайті глави держави.

Як зазначається в документі, Дорохіна звільнено “відповідно до пункту 6 частини першої статті З0 Закону України "Про державну службу" за порушення Присяги державного службовця”.

Як повідомлялося, наприкінці квітня правоохоронці затримали голову Біляївської РДА за підозрою в одержанні великого хабара.