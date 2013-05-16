Студенти-журналісти зможуть одержати одночасно український і польський дипломи

Про це УНІАН повідомили у відділі інформаційно-рекламної діяльності СумДУ.

Згідно з повідомленням, одночасне отримання дипломів двох країн про вищу освіту стало можливим завдяки договору про співпрацю між СумДУ і Вищою лінгвістичною школою в Ченстохові (Республіка Польща).

Співпраця навчальних закладів полягає у забезпеченні студентів СумДУ можливістю паралельного навчання у Польщі і отримання після його закінчення другого диплома освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за обраними напрямами.

Паралельний навчальний процес передбачає упровадження сучасних програм дистанційної освіти (E-learning) і інтерактивних технологій.

Студенти СумДУ матимуть персональний доступ до європейських інформаційно-навчальних програм і конкурсних стипендій «Erasmus», «Erasmus Mundus», «Leonardo da Vinci» для стажування в партнерських вишах країн Європейського Союзу.

На базі СумДУ і польської школи діятимуть і літні мовні школи.

Зокрема, співпраця сторін супроводжуватиметься академічними обмінами, перепідготовкою і курсами підвищення кваліфікації працівників СумДУ і Вищої лінгвістичної школи, організацією спільних семінарів, конференцій, а також наукових і учбових досліджень з подальшою публікацією у виданнях.