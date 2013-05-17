Троє юнаків побили водія, запхали його в багажник і поїхали кататися

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної Державтоінспекції, інцидент стався близько опівночі 15 травня в Збаразькому районі. Троє зловмисників вчинили напад на водія автомобіля «ВАЗ-2109», який серед ночі їх підвозив додому.

Побивши водія, молоді люди забрали в нього гаманець, а його самого запхали в багажник. Після цього вирушили кататись.

Не маючи навичок водіння, уже невдовзі вони допустили з’їзд у кювет, відтак втекли.

У четвер спільними зусиллями працівників ДАІ, карного розшуку та слідчих Збаразького райвідділу трьох нападників було затримано. Ними виявилися жителі Збаражчини 1986, 1991 та 1992 років народження. У скоєному вони зізналися.

Щодо них відкрито кримінальне провадження за розбій та викрадення транспортного засобу.

Як повідомляв УНІАН, в жовтні минулого року у Тернополі міліція затримала таксиста, який запхав пасажира в багажник, а потім його пограбував.