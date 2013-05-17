95% українців проти одностатевих шлюбів (опитування)

За даними опитування, 79,4% респондентів у віці старше 16 років відповіли, що вони проти будь-яких сексуальних стосунків між людьми однієї статі. 16% опитаних не підтримують таких шлюбів, проте вважають, що люди однієї статі мають право жити у громадянському шлюбі. Лише 4,6% українців підтримують узаконення одностатевих шлюбів.

59% респондентів, які не підтримують узаконення одностатевих шлюбів, вважають подібні стосунки аморальними та розпусними. Майже 46% опитаних не хочуть, щоб одностатевi пари подавали поганий приклад дітям. На думку 40% респондентів, це суперечить релiгiйним або церковним настановам. Майже 25% не підтримують таких шлюбів через те, що при узаконенні шлюбів одностатеві пари захочуть всиновлювати дітей, а вони проти того.

Оцінюючи своє ставлення до одностатевих стосунків, більше половини респондентів сказали, що вони не пускали би в Україну взагалi як чоловiків, що практикують секс з чоловіками, так і жінок, що практикують секс з жiнками.

Найтолерантнішими до одностатевих шлюбів виявилися респонденти у віці до 29 років, мешканці Києва та великих міст, найменш толерантними – респонденти старше 60-ти років, мешканці Західного регіону та сіл. Жінки у віці до 29 років виявляють вищий рівень толерантності, ніж чоловіки цієї вікової категорії. В інших вікових категоріях відмінностей між чоловіками та жінками не виявлено. Респонденти з вищою освітою частіше підтримують право людей однієї статі жити у громадянському шлюбі.

Дане дослідження проводилося на основі Омнібусу GfK Ukraine протягом 3-23 квітня 2013 року. Загальна вибірка опитування становить 1 тис. респондентів у віці старше 16 років. Вибірка є репрезентативною для населення України за статтю, віком, регіоном проживання та розміром населеного пункту. Опитування проводилось методом особистого інтерв'ю. Максимальна похибка – 3,1%.