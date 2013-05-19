У Донецьку виявили підробленої горілки на 12 млн грн

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, в м. Донецьку співробітники Управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами обласного главку виявили два факти зберігання з метою подальшого збуту лікеро-горілчаних виробів з марками акцизного збору, які не відповідають стандартам і викликають сумнів в їх походженні. Підроблена горілка зберігалася на двох складах, що належать різним приватним підприємствам, і міліція вилучила продукцію на суму понад 12 млн грн.

Даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч. 1 ст. 199 КК України - (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, ввезення до України з метою використання при продажі товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних або підроблених марок акцизного збору). Ведеться досудове слідство.

Всього в рамках проведення заходів у сфері обігу підакцизних товарів правоохоронці області виявили низку порушень законодавства.

Так, близько 500 тис. пляшок горілки, 2,5 тис. літрів спирту і 75 тис. пачок сигарет з підробленими акцизними марками правоохоронці вилучили в ході проведення профілактичної операції. Порушникам закону загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.