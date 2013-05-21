У Львові заборонили алкоголь у вітринах та на вивісках

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, з метою подолання деструктивного впливу пропаганди алкоголю серед неповнолітніх та враховуючи скарги мешканців і громадських активістів, 17 травня виконавчий комітет заборонив використовувати вивіски з написами «алкоголь» та орендовані вітрини із зображеннями алкогольних напоїв та пива.

Згідно рішення виконавчого комітету міськради, забороняється зовнішнє та внутрішнє брендування торгових точок (вітрин або вікон стаціонарних об’єктів торгівлі та малих архітектурних форм), що містить зображення алкогольних напоїв (в тому числі написи «алкоголь»), слабоалкогольних напоїв та пива, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні, слабоалкогольні напої та пиво.