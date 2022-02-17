Вона регулярно їздить на навчання та стрілецькі дні, а у вільний час допомагає українським бійцям.

79-річна жінка з Маріуполя нещодавно записалася до батальйону територіальної оборони, де вчиться стріляти та збирати-розбирати автомат.

Про це пише Суспільне.

Вона регулярно їздить на навчання та стрілецькі дні, а у вільний час допомагає українським бійцям.

Жінка розповіла, що все життя пропрацювала економісткою. Волонтерством почали займатися разом з донькою: з 2014 року допомагає військовослужбовцям на передовій.

"Жарила пиріжки, варила борщі, супи. Хтось возив на фронт, хтось возив у госпіталь", - розповіла Валентина Константиновська.

Жінка та її однодумці продовжують допомагати українським захисникам: плетуть захисні сітки, шиють балаклави, передають вживаний одяг.

Цієї осені Валентина записалася до батальйону територіальної оборони, де під час зборів її сфотографували журналісти. Після цього світлина розлетілася по соцмережах та навіть потрапила на обкладинки багатьох іноземних видань.

"Я громадянка своєї країни, я українка, а в українців - ген спротиву, ген свободи, перемоги. Ось з цим я пішла. Я повинна допомагати чим можу. А може прийдеться мені десь і колись постріляти. Я ж не знаю, як воно складеться", розповіла жінка.

Нещодавно збулася її мрія: вона навчилася збирати та розбирати автомат. Жінка буде практикуватись зі зброєю і надалі. Вона запевняє, що готова стати на захист української землі й дати відсіч ворогу.

Як повідомляв УНІАН, за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, кількість членів сил територіальної оборони в Україні має сягати 2 мільйонів осіб для захисту країни в разі нового вторгнення військ Російської Федерації, стягнутих до кордонів України.

Згідно опитування, яке було проведено у січні, до лав територіальної оборони готові вже зараз вступити 56% українців.