У теробороні зауважують, що хотіли б кращих результатів.

Заступник командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України Сергій Собко зауважує, що черги на вступ до тероборони "не такі довгі, як хотілося б".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону національної єдності.

На запитання, чи є черги на вступ до тероборони, Собко пожартував, що "залежить від днів".

"Черги є, але вони невеликі. Не такі довгі, як ми б хотіли. І тут є різні категорії: є ті люди, які вже вирішили, і хочуть вступити, і для них треба тільки принести контракт, і він його підписує. Є люди, які вагаються, і тут треба комунікувати - вже довести його до цього рішення. І є ті люди, які взагалі нічого не знають. І тут потрібно значно більше працювати. Скажу так, що ми б хотіли кращих результатів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, кількість членів сил територіальної оборони в Україні має сягати 2 мільйонів осіб для захисту країни в разі нового вторгнення військ Російської Федерації, стягнутих до кордонів України.

Згідно опитування, яке було проведено у січні, до лав територіальної оборони готові вже зараз вступити 56% українців.