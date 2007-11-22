В Ашгабаті завершилося чергове засідання Ради голів урядів країн СНД, в якому взяли участь Президент Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ, керівники делегацій країн-членів СНД - Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, Таджикистану, Узбекистану й України.

Як повідомляє Turkmenistan.ru, на обговорення було винесено близько 30 питань, що стосуються співпраці країн-членів СНД у транспортній, фінансовій, паливно-енергетичній, військовій, соціальній, гуманітарній та інших сферах. У центрі уваги учасників зустрічі була також міжрегіональна і прикордонна взаємодія, партнерство в питаннях ППО.

Як зазначив у ході підсумкової прес-конференції прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, «наріжним каменем усіх документів став економічний блок», у зв`язку з чим порушувалося питання про необхідність підготовки стратегії економічного розвитку Співдружності. В рамках форуму був обговорений хід виконання Плану реалізації в 2003-2010 рр. заходів, направлених на розвиток і підвищення ефективності співпраці країн СНД в економічній сфері.

За підсумками засідання підписано ряд документів, зокрема, у сфері узгодженої політики в області стандартизації, метрології і сертифікації, гармонізації митних процедур при переміщенні електроенергії. Ухвалене рішення про створення групи у складі міністрів агропромислового комплексу для розробки стратегії розвитку продовольчого ринку. Глави урядів також обговорили концепцію розвитку дистанційного навчання в країнах СНД і питання про надання ряду учбових закладів статусу базових організацій у рамках Співдружності.

Учасники зустрічі домовилися про створення на базі Всеросійського виставкового центру в Москві постійно діючих виставок держав-членів Співдружності, а також про оголошення наступного 2008 року Роком літератури і читання в рамках СНД.

Наступне засідання Ради глав урядів Співдружності відбудеться в травні 2008 року в Мінську.