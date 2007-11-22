Сотка самозахопленої землі в Криму продається по 3 тис. доларів
21:51, 22 листопада 2007Суспільство
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Стверджує голова Рескомзему
Більша частина самовільних захоплень землі в Криму носить виключно бізнесовий характер.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Республіканського комітету із земельних ресурсів Микола ГОЛУБЄВ сьогодні в Сімферополі на засіданні робочої групи з підготовки до майбутнього засідання Ради національної безпеки і оборони України.
«Ми вважаємо, що основна група самозахватів носить чисто економічний характер, тобто бізнесовий характер», - заявив голова Рескомзему.
За даними М.ГОЛУБЄВА, сьогодні на півострові сотка землі на самозахватах продається за ціною до 3 тисяч доларів США. «А ті землі, по яких одержані держакти, мають до 8 тисяч доларів по Сімферопольському району», - додав він.
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