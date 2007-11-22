Затримано фальшивомонетника, який виготовляв купюри 100, 200 і 500 грн.

У Запоріжжі затримано фальшивомонетника, який виготовляв купюри номіналом 100, 200 і 500 гривень.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв`язків УМВС України в Запорізькій області, 34-річного чоловіка затримали в ході оперативно-розшукових заходів, що проводилися за заявами громадян про появу в обігу підроблених грошових знаків.

"У жовтні співробітники держслужби по боротьбі з економічною злочинністю одержали інформацію про те, що в обігу з`явилися підроблені 500-гривневі банкноти. В результаті роботи з виявлення джерела надходження фальшивок було встановлено, що виготовленням підроблених грошових знаків за місцем проживання займається 34-річний місцевий житель. 20 листопада фальшивомонетника було затримано", - розповіли в ЦГЗ, зазначивши, що в ході обшуку в зловмисника було знайдено підроблені банкноти номіналом 100 і 500 грн., а також "значна кількість заготовок купюр номіналом 100, 200 і 500 грн.

За даними ЦГЗ, на сьогоднішній день щодо затриманого порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України - "Виготовлення, зберігання й збут підроблених грошей". Як покарання дана стаття передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Ведеться слідство.