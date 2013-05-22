На Хрещатику спробують ще раз висадити дорогі каштани Бріотті
Телефони італійської фірми, яка продала Києву дорогі каштани, не відповідають.
На Хрещатику таки ростуть каштани Бріотті, але тільки два. Безпородність із помпою висаджених у серці столиці дерев довела спеціальна експертиза, яку провели спеціалісти ботанічного саду імені Гришка.
Зазначимо, що київська влада вже визнала, що дорогі італійські каштани підмінили звичайними, повідомляє ТСН.
"Питання в тому, де могла бути така підміна. Чи то з італійської сторони була завезена така партія, чи підміна була зроблена вже у нас, в Україні. Зараз розслідуванням займається прокуратура. Справа на контролі голови КМДА", – повідомив радник голови КМДА Олександр Мазурчак.
Тепер, щоб дізнатися, чи італійські дерева продали киянам, з-під коріння братимуть проби ґрунту, а злодія, що провернув каштанову оборудку, шукатиме прокуратура. Частину каштанів, трохи більше сотні дерев, Києву подарували благодійники. Решту півтори сотні місто купувало бюджетним коштом.
Тендер проводила КМДА, купувала дерева в італійців, у фірми з назвою "Професійний садівник". Однак нині її телефони не відповідають, а за адресою, вказаною в інтернеті, насправді знаходиться приватний будинок.
Вдома ж нікого немає. Тим часом деревця, що лише місяць як почали приживатися на Хрещатику, пересадять у столичні парки, а Бріотті спробують закупити ще раз.