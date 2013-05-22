На Хрещатику спробують ще раз висадити дорогі каштани Бріотті

На Хрещатику таки ростуть каштани Бріотті, але тільки два. Безпородність із помпою висаджених у серці столиці дерев довела спеціальна експертиза, яку провели спеціалісти ботанічного саду імені Гришка.

Зазначимо, що київська влада вже визнала, що дорогі італійські каштани підмінили звичайними, повідомляє ТСН.

"Питання в тому, де могла бути така підміна. Чи то з італійської сторони була завезена така партія, чи підміна була зроблена вже у нас, в Україні. Зараз розслідуванням займається прокуратура. Справа на контролі голови КМДА", – повідомив радник голови КМДА Олександр Мазурчак.

Тепер, щоб дізнатися, чи італійські дерева продали киянам, з-під коріння братимуть проби ґрунту, а злодія, що провернув каштанову оборудку, шукатиме прокуратура. Частину каштанів, трохи більше сотні дерев, Києву подарували благодійники. Решту півтори сотні місто купувало бюджетним коштом.

Тендер проводила КМДА, купувала дерева в італійців, у фірми з назвою "Професійний садівник". Однак нині її телефони не відповідають, а за адресою, вказаною в інтернеті, насправді знаходиться приватний будинок.

Вдома ж нікого немає. Тим часом деревця, що лише місяць як почали приживатися на Хрещатику, пересадять у столичні парки, а Бріотті спробують закупити ще раз.