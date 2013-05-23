Сьогодні СБУ «звільнятиме від терористів» посольство Ізраїлю

Завтра в Києві Антитерористичним центром при Службі безпеки України за погодженням з Посольством Ізраїлю буде проведено планове тактико-спеціальне антитерористичне навчання на території посольства та ряді інших об’єктів, яке триватиме шість годин.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, участь у ньому візьмуть керівництво СБ України, члени Міжвідомчої координаційної комісії АТЦ та координаційної групи АТЦ при ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, а також представники іноземних партнерських спецслужб.

Задумом навчання передбачається практичне відпрацювання елементів силової фази учбової антитерористичної операції в умовах міста. Під час навчання до виконання завдань з припинення терористичного акту та мінімізації його наслідків залучатимуться сили і засоби СБ України, МВС України, Збройних Сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та регіональних підрозділів інших суб’єктів боротьби з тероризмом.

На тему: У СБУ твердять, що Україні тероризм поки не загрожує

Також у рамках навчання з 10.00 до 16.00 здійснюватимуться відповідні заходи на території Посольства Ізраїлю в Україні (бульвар Л. Українки, 34), Центральної синагоги (вулиця Ш. Руставелі, 13), Головної синагоги (вул. Щекавицька, 29) та загальноосвітньої середньої школи №325 (проспект Ватутіна, 22б). Поблизу зазначених об’єктів (у районі 200 метрів) на час проведення навчання буде обмежено рух транспорту та пішоходів.

”Служба безпеки України сподівається, що кияни та гості міста з розумінням сприймуть можливі тимчасові незручності”, - зазначили у прес-центрі СБУ.