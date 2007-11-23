Фонд Фельдмана нагородив тих, хто нагадує ”одурілому світові про толерантність”

Визначено переможців ІІ Всеукраїнського журналістського конкурсу “Мир нашому дому! ЗМІ за толерантність та консолідацію українського суспільства”, організованого Міжнародним центром толерантності та Фондом Олександра Фельдмана.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії вручення нагород голова журі конкурсу, директор Інституту філософії Мирослав ПОПОВИЧ відзначив, що українські ЗМІ взяли активну участь у конкурсі, надійшло близько 200 робіт. За словами М.ПОПОВИЧА, це свідчить про актуальність конкурсної проблематики, про те, що, незважаючи на домінування політики, в нашій журналістиці, є “немало людей, які намагаються нагадати цьому одурілому світові про толерантність і роблять це щиро та фахово”.

Гран-прі, кубок переможця конкурсу та грошову премію в розмірі 50 тис. грн. було вручено творчій групі серіалу “Собор на крові” телеканалу “1+1” на чолі з Ігорем КОБРИНОМ та Євгеном ШАФРАНСЬКИМ.

Серед робіт, опублікованих у друкованих ЗМІ, премією у розмірі 20 тис. грн. відзначено роботу журналіста львівської газети “Благовіст” Миколи ІЛЬНИЦЬКОГО.

Кращою телепрограмою з врученням 20 тис. грн. премії визнано програму “Арабатская стрелка”, підготовлену журналісткою державної телерадіокомпанії “Крим” Лілією БУДЖУРОВОЮ.

Кращими радіопрограмами з врученням премій по 10 грн. визнано роботи журналістки Людмили КУЗЬМЕНКО (Донецька обласна державна телерадіокомпанія) та цикл передач “Багато голосів – одна Одеса” журналіста Євгена ГОРДІЯКА (Одеська ДТРК).

З-поміж робіт в рамках інтернет-проектів журі відзначило матеріал “Всі ми християни” журналіста Західного інформаційного агентства “Простір” Андрія ГАНУСИНА (Чернівецька область), автору вручено премію у розмірі 10 тис. грн.

Під час процедури вручення нагород голова Фонду Олександр ФЕЛЬДМАН подякував всім учасникам конкурсу “за щирість, за громадянську позицію і професіоналізм”, а також тим, хто “не брав участі в конкурсі, але кого хвилює ця тематика і хто візьме участь у наступному, третьому конкурсі”. О.ФЕЛЬДМАН оголосив, що цей конкурс почнеться 15 січня наступного року.