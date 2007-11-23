В одній із шкіл Вінницької області повісився дев`ятикласник

14-річний учень 9-го класу середньої школи сіла Мізяківські Хутори (Вінницький район, Вінницька область) вчинив самогубство, повісившись в приміщенні школи.

Про це "Українським новинам" повідомив представник Управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області.

За його словами, труп 9-класника був виявлений 21 листопада в приміщенні школи.

Труп підлітка направлений на судово-криміналістичну експертизу.

В даний момент міліція встановлює причини самогубства.

Проводиться розслідування.

Обком