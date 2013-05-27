На Тернопільщині судили злодія, який за місяць обікрав 7 церков

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, 20-річний зловмисник викрадав гроші, які місцеві жителі жертвували на храми. У приміщення церков він проникав уночі, виламуючи вікна або двері. Таким чином упродовж серпня минулого року львів’янин обікрав 7 церков у селах Козівського та Зборівського районів.

Минулого тижня Зборівський районний суд засудив злодія до 4-х років позбавлення волі за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний повністю відшкодував викрадені кошти сільських громад.