Сім`ї шахтарів, яких не змогли дістати після вибуху, отримають гроші через суд

Усі 89 сімей гірників, які загинули в результаті вибуху на донецькій шахті ім. Засядька, і тіла яких були підняті, вже пройшли процедури для отримання компенсації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова Держгірпромнагладу України Сергій СТОРЧАК.

"Сьогодні ми закінчили прийом 23 сімей, таким чином, було прийнято всього 89 сімей", – сказав він.

С.СТОРЧАК додав, що "ще 11 сімей постраждалих, кого ми ще не витягнули з шахти, завтра приходять на шахту, і будуть прийняті".

"Їм скажуть усі суми, які вони одержать після оформлення необхідних документів. Необхідні документи, в першу чергу, я маю на увазі рішення суду", - зазначив С.СТОРЧАК. При цьому він висловив надію, що "суди можуть ухвалити рішення протягом наступного тижня (рішення про визнання загиблими 11 гірників, тіла яких ще не підняті з шахти - УНІАН).

С.СТОРЧАК також повідомив, що сьогодні на шахті буде припинено видобуток вугілля для наповнення аварійної ділянки інертним газом.

Крім того, глава Держгірпромнаглід припустив, що через тиждень можуть бути знайдені тіла ще трьох загиблих гірників.

"Реально це може бути через тиждень. Роботи розпочнуться через тиждень, і дуже швидко проводитимуться", - підсумував С.СТОРЧАК.

Як повідомляв УНІАН, вночі 18 листопада на шахті ім. О.Засядька в Донецьку стався вибух повітряно-метанової суміші. В результаті вибуху загинуло 89 шахтарів, доля 11-ти залишається невідомою.

21 листопада міністр вугільної промисловості України Сергій ТУЛУБ заявив, що сім`ї загиблих на донецькій шахті ім. О.Засядька гірників, тіла яких ще не знайдені, одержать компенсації "тільки після того, як буде прийняте рішення суду".

Міністр зазначив, що рішення суду з цього приводу може бути ухвалене "на підставі рішення державної комісії" ще до того моменту, як тіла загиблих гірників будуть знайдені.