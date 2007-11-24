Україна підписала з США угоду щодо поставок 150 тис. тонн прокату

Україна підписала угоду з відповідними структурами Сполучених Штатів Америки щодо поставок без процедур антидемпінгу на ринок США до 30 жовтня 2008 року 150 тис. тонн українського прокату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу журналістам міністр економіки України Анатолій КІНАХ.